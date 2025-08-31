Фото: иллюстративное

Украина запретила проведение ежегодного паломничества в Умани из-за угрозы безопасности, связанной с продолжающейся войной на востоке страны

Об этом сообщает "Times of Israel", передает RegioNews.

В этом году десятки тысяч хасидских паломников не смогут посетить могилу раввина Нахмана во время праздника Рош Ха-Шана.

Решение об ограничении массовых собраний приняли из-за общих мер безопасности, действующих с февраля 2022 года. Ранее украинские власти скорее рекомендовали паломникам воздержаться от поездок, но многие все равно прибывали через границу с Молдовой. В этом году ситуация осложнилась активизацией ракетных и дронных атак на украинские города, включая центральные районы страны, где расположена Умань.

Правительство Украины также ожидало поддержки от Израиля в случае разрешения паломничества. Киев требовал финансового обеспечения и присутствия полиции на местах для гарантирования безопасности.

Паломничество в Умани традиционно является важным для харедитской громады, однако в этом году оно осложняется не только военными рисками, но и внутриизраильскими законодательными ограничениями.

Ранее сообщалось, жительницу Днепра признали виновной в распространении пророссийской пропаганды во время религиозной поездки в Тернопольскую область. Ей грозит тюремное наказание за одобрение агрессии РФ и деятельности террористов.