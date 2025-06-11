Ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура, передает RegioNews.

57-летнюю жительницу Днепра признали виновной в распространении кремлевской пропаганды во время паломничества в Почаевскую лавру в Тернопольской области. По информации правоохранителей, женщина использовала мессенджера Telegram, чтобы одобрять вооруженную агрессию России и восхвалять деятельность террористических группировок.

Дело рассматривал Днепровский районный суд, принявший для женщины наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Также решение суда оставила в силе апелляционная инстанция. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

В ходе следствия установлено, что во время поездки в Почаев женщина открыто распространяла материалы с пророссийскими месседжами, что нарушает законодательство Украины. Правоохранители отмечают, что подобные действия подпадают под статью 436-2 Уголовного кодекса, касающуюся оправдания вооруженной агрессии и героизации лиц, совершающих подобные действия.

В Службе безопасности Украины и прокуратуре подчеркнули, что призывы или попытки распространять вражескую пропаганду являются уголовно наказуемыми и угрожают безопасности государства.

Ранее сообщалось, что житель Харькова шпионил за ВСУ и передавал данные врагу.