Фото: ілюстративне

Україна заборонила проведення щорічного паломництва до Умані через загрозу безпеці, пов'язану з триваючою війною на сході країни

Про це повідомляє "Times of Israel", передає RegioNews.

Цьогоріч десятки тисяч хасидських паломників не зможуть відвідати могилу рабина Нахмана під час свята Рош Ха-Шана.

Рішення про обмеження масових зібрань ухвалили через загальні заходи безпеки, що діють з лютого 2022 року. Раніше українська влада радше рекомендувала паломникам утриматися від поїздок, але багато хто все одно прибував через кордон з Молдовою. Цього року ситуація ускладнилася активізацією ракетних і дронових атак на українські міста, включно з центральними районами країни, де розташована Умань.

Уряд України також очікував підтримки від Ізраїлю у разі дозволу на паломництво. Київ вимагав фінансового забезпечення та присутності поліції на місцях для гарантування безпеки.

Паломництво до Умані традиційно є важливим для харедитської громади, однак цього року воно ускладнюється не лише військовими ризиками, а й внутрішньоізраїльськими законодавчими обмеженнями.

