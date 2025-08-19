Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Звенигородка стався конфлікт між 17-річним хлопцем та 38-річним чоловіком. Інцидент трапився 17 серпня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Під час сварки на вулиці підліток кілька разів ударив чоловіка. До поліції потерпілий не звертався. Про інцидент правоохоронці дізналися з соцмереж і одразу розпочали перевірку.

Обох учасників встановили, з ними працюють ювенальні поліцейські.

Подію кваліфікували як хуліганство (ч.1 ст.296 ККУ). Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині підлітки через неприязні особисті стосунки побили 12-річного хлопця. Побиття фіксували відеозйомкою.