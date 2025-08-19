На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
У місті Звенигородка стався конфлікт між 17-річним хлопцем та 38-річним чоловіком. Інцидент трапився 17 серпня
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час сварки на вулиці підліток кілька разів ударив чоловіка. До поліції потерпілий не звертався. Про інцидент правоохоронці дізналися з соцмереж і одразу розпочали перевірку.
Обох учасників встановили, з ними працюють ювенальні поліцейські.
Подію кваліфікували як хуліганство (ч.1 ст.296 ККУ). Поліцейські встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині підлітки через неприязні особисті стосунки побили 12-річного хлопця. Побиття фіксували відеозйомкою.
