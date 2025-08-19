На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
Реальні терміни ув’язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали "по гарячих слідах" восени минулого року
Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.
Суд визнав обох зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України.
Організатор підпалів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику, який співпрацював зі слідством, призначили 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, 35-річний наркозалежний, завербований ФСБ через Телеграм, підпалив військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він залучив свого 25-річного знайомого, і разом вони намагалися спалити будівлю місцевого суду.
