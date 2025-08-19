Фото: СБУ

Реальні терміни ув’язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали "по гарячих слідах" восени минулого року

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

Суд визнав обох зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Організатор підпалів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику, який співпрацював зі слідством, призначили 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, 35-річний наркозалежний, завербований ФСБ через Телеграм, підпалив військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він залучив свого 25-річного знайомого, і разом вони намагалися спалити будівлю місцевого суду.