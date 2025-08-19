07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 08:27

На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів

19 серпня 2025, 08:27
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Реальні терміни ув’язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали "по гарячих слідах" восени минулого року

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Суд визнав обох зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Організатор підпалів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику, який співпрацював зі слідством, призначили 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, 35-річний наркозалежний, завербований ФСБ через Телеграм, підпалив військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він залучив свого 25-річного знайомого, і разом вони намагалися спалити будівлю місцевого суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область агент рф палії підпал суд вирок СБУ
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43
У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42
Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я
19 серпня 2025, 08:12
Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 07:55
Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
19 серпня 2025, 07:50
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45
Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »