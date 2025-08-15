11:45  15 серпня
15 серпня 2025, 16:32

На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали водій і 86-річна пасажирка

15 серпня 2025, 16:32
Фото: Національна поліція України
Поліція встановлює обставини аварії, яка сталася на трасі поблизу села Благодатне у Золотоніському районі

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На території Золотоніського району Черкаської області правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі легкового та вантажного автомобілів. Аварія сталася 14 серпня близько 18:00 поблизу села Благодатне.

Обидва постраждалих доставлені до лікарні

За попередніми даними поліції, 36-річний водій автомобіля "Porsche Cayenne" виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з вантажівкою марки "DAF". Удар був настільки сильним, що легковик зазнав значних пошкоджень.

Внаслідок ДТП постраждали водій "Porsche" та його 86-річна пасажирка. Їх госпіталізували до медичного закладу, де надали необхідну допомогу. Стан потерпілих уточнюється.

На місці працювали поліцейські

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування, в межах якого правоохоронці встановлюють усі деталі та причини інциденту.

Раніше повідомлялося, на Львівщині 17-річного водія Mercedes-Benz підозрюють у ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей і ще троє отримали травми.

