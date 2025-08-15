Фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Колишнього голову правління однієї з газопостачальних компаній підозрюють у незаконному відборі понад 10 мільйонів кубометрів державного газу. За даними правоохоронців, за таку діяльність йому загрожує до шести років ув’язнення.

Схему незаконного відбору газу виявили слідчі Черкаського управління поліції спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. За інформацією слідства, колишній керівник компанії організував відбір блакитного палива без дозволу з газотранспортної системи України.

Під час проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть підтвердити причетність до протиправної діяльності. Всі матеріали передані до слідства для подальшого аналізу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та перевіряють можливі факти причетності інших осіб до розкрадання державного газу.

