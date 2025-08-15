11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 15:20

На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

15 серпня 2025, 15:20
Фото: ілюстративне
Правоохоронці продовжують розслідувати схему та встановлюють усіх осіб, причетних до розкрадання блакитного палива

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Колишнього голову правління однієї з газопостачальних компаній підозрюють у незаконному відборі понад 10 мільйонів кубометрів державного газу. За даними правоохоронців, за таку діяльність йому загрожує до шести років ув’язнення.

Схему незаконного відбору газу виявили слідчі Черкаського управління поліції спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. За інформацією слідства, колишній керівник компанії організував відбір блакитного палива без дозволу з газотранспортної системи України.

Під час проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть підтвердити причетність до протиправної діяльності. Всі матеріали передані до слідства для подальшого аналізу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та перевіряють можливі факти причетності інших осіб до розкрадання державного газу.

Раніше повідомлялося, Азербайджан виділив два мільйони доларів Міністерству енергетики для гуманітарної підтримки України. Наразі кошти планують використати для забезпечення енергетичних потреб та допомоги постраждалим від війни.

Черкаська область газ поліція розслідування розкрадання
