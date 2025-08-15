11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 13:47

Четверым депутатам в Харьковской, Львовской и Черкасской областях сообщено о подозрении за незадекларированное состояние на 29 млн грн

15 августа 2025, 13:47
фото: Офис Генерального прокурора
Четверым депутатам из трех областей сообщено о подозрении из-за незадекларированных миллионов

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Общая сумма скрытого имущества и состояния составляет почти 29 млн гривен.

Согласно данным следствия, недостоверную информацию в декларациях подали депутат Черкасского городского совета, депутат поселкового совета во Львовской области и два депутата поселковых советов Харьковщины. О подозрении им сообщили по ч.1 и ч.2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят следователи Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора и Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители проверяют источники доходов депутатов

В Черкассах депутат не задекларировал более 9,7 млн. грн. сбережений и занизил почти на 3,5 млн. грн. стоимость элитного BMW, оформленного на жену. Он отметил лишь автомобиль, который якобы был поврежден в ДТП, которого фактически не происходило.

На Львовщине депутат поселкового совета не указал имущество на 4,5 млн грн – два земельных участка, квартиру и дом площадью 173 кв.м. В Харьковской области один депутат не отразил в декларации более 30 земельных участков и долю в нежилом здании общей стоимостью более 7,5 млн. грн. Другой депутат скрыла жилой дом, земельные участки, транспортные средства, корпоративные права и доходы от предпринимательской деятельности на сумму свыше 3,6 млн грн.

Выявлено скрытое имущество и денежные средства

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства и источники происхождения незадекларированного имущества и средств.

Ранее сообщалось, ДБР выявило ряд масштабных коррупционных схем в сферах обороны и государственных закупок. Только за неделю детективы обнаружили злоупотребления в военной сфере, из-за которых государство потеряло более 137 миллионов гривен.

Черкасская область коррупция Харьковская область налоговая служба Декларация депутаты Львовская область
