Фото: прокуратура

Суд оголосив вирок молодику, який у червні 2024 року за кермом Ford Focus збив двох підлітків. Один хлопець загинув

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

ДТП сталася на вулиці Набережна, коли 20-річний водій порушив правила, втратив керування та виїхав на зустрічну смугу, а потім – за її межі.

Автомобіль наїхав на 14-річного хлопця та його товариша. Один підліток отримав травми середньої тяжкості, інший помер у лікарні, не приходячи до тями.

Наразі суд визнав водія винним і призначив йому 5 років тюрми. Рішення ще не набрало законної сили.

