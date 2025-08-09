16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 14:37

В Уманском районе перевернулся автомобиль: один погибший, двое пострадавших

09 августа 2025, 14:37
Фото: Национальная полиция
Вечером 8 августа на трассе "Киев-Одесса" вблизи села Подобное в Уманском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля Citroen C1, двигаясь в направлении Одессы, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 31-летний пассажир погиб на месте. Водитель и 25-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.

Черкасская область трасса кювет авто ДТП ПДД погибший
08 августа 2025
