В Уманском районе перевернулся автомобиль: один погибший, двое пострадавших

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля Citroen C1, двигаясь в направлении Одессы, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 31-летний пассажир погиб на месте. Водитель и 25-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

