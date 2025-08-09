16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
09 серпня 2025, 14:37

На Уманщині перекинувся автомобіль: один загиблий, двоє травмованих

09 серпня 2025, 14:37
Фото: Національна поліція
Увечері 8 серпня на трасі "Київ–Одеса" поблизу села Подібна, що в Уманському районі, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля Citroen C1, рухаючись у напрямку Одеси, не впоралася з керуванням. Машина з'їхала в кювет і перекинулася.

Внаслідок ДТП 31-річний пасажир загинув на місці. Водійку та 25-річну пасажирку з травмами доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
