На Уманщині перекинувся автомобіль: один загиблий, двоє травмованих

Фото: Національна поліція

Увечері 8 серпня на трасі "Київ–Одеса" поблизу села Подібна, що в Уманському районі, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля Citroen C1, рухаючись у напрямку Одеси, не впоралася з керуванням. Машина з'їхала в кювет і перекинулася.

Внаслідок ДТП 31-річний пасажир загинув на місці. Водійку та 25-річну пасажирку з травмами доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

