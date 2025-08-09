На Уманщині перекинувся автомобіль: один загиблий, двоє травмованих
Увечері 8 серпня на трасі "Київ–Одеса" поблизу села Подібна, що в Уманському районі, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля Citroen C1, рухаючись у напрямку Одеси, не впоралася з керуванням. Машина з'їхала в кювет і перекинулася.
Внаслідок ДТП 31-річний пасажир загинув на місці. Водійку та 25-річну пасажирку з травмами доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.
