Мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее"
Завтра Игорь Палица и Анатолий Бондаренко расскажут о своем видении админреформы
Завтра Игорь Палица и Анатолий Бондаренко расскажут о своем видении админреформы
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к политической силе "За будущее". Городской голова вместе с лидером партии Игорем Палицей завтра, 30 июля, дадут совместную пресс конференции.
Об этом информирует пресс-служба политической партии, пишет Regionews.
В анонсе отмечается, что впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется инициативе самостоятельных представителей местных общин.
Именно во время пресс-конференции Игорь Палица и Анатолий Бондаренко презентуют свое видение реформы децентрализации.
Напомним, 12 июля мэр Черкасс написал заявление о сложении полномочий председателя областной организации ВО "Батькивщины".
Ранее Бондаренко заявлял, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.
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