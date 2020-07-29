Мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее"

Завтра Игорь Палица и Анатолий Бондаренко расскажут о своем видении админреформы

Завтра Игорь Палица и Анатолий Бондаренко расскажут о своем видении админреформы

Фото из открытых источников

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к политической силе "За будущее". Городской голова вместе с лидером партии Игорем Палицей завтра, 30 июля, дадут совместную пресс конференции.

Об этом информирует пресс-служба политической партии, пишет Regionews.

В анонсе отмечается, что впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется инициативе самостоятельных представителей местных общин.

Именно во время пресс-конференции Игорь Палица и Анатолий Бондаренко презентуют свое видение реформы децентрализации.

Напомним, 12 июля мэр Черкасс написал заявление о сложении полномочий председателя областной организации ВО "Батькивщины".

Ранее Бондаренко заявлял, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.