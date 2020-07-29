Мэр Умани просит МИД проверить информацию о том, что Израиль торгует "пропусками в Украину"

В израильской прессе появились объявления о продаже разрешений на въезд в Украину

В израильской прессе появились объявления о продаже разрешений на въезд в Украину

Фото: Украинский репортер

В Уманский горсовет поступило письмо о том, что из-за запрета приезда паломников на Рош Га-Шана, в Израиле предлагают за деньги оформить вид на проживание в Украине или разрешение на въезд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

Мэрия обратилась в Министерство иностранных дел и Государственную миграционную службу за соответствующими пояснениями:

В адрес исполкома Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом възда паломников на территорию Умани для празднования Рош Га-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за $500 или разрешения на въезд на 3 месяца за $330". Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой объяснить ситуацию", - отметил Цебрий.

Также мэр выразил убеждение, что такие объявления - манипуляция или чьи-то мошеннические действия, поэтому попросил МИД официально подтвердить или опровергнуть изложенную в них информацию.

вниманию жителей умани! В адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в зв'связи с запретом'езду паломников на территорию города Умань для празднования Рош-га-Шана, в израильской прессе с'появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долл. или разрешения на везд на 3 месяца по 330 долл." Обращаюсь к Государственная миграционная служба Украины с просьбой роз'объяснить ситуацию. Убежден, что это манипуляция или чьи-то мошеннические действия. Жду официальное подтверждение или опровержение от Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine. Опубликовано Александром Цебрієм Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Га-Шана. Он считает, что это может повлечь вспышку коронавируса в городе.

На межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины стороны пришли к мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, поэтому стоит разработать альтернативный формат (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т. п).