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Разумков рассказал, при каких условиях пройдут местные выборы в прифронтовой зоне
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29 июля 2020, 14:19 7

Разумков рассказал, при каких условиях пройдут местные выборы в прифронтовой зоне

29 июля 2020, 14:19 7
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Выборы могут состояться при соблюдении определенных условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность
Выборы могут состояться при соблюдении определенных условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность
Фото: zik.ua
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы состоятся в Донецкой и Луганской областях и в прифронтовых населенных пунктах при условии обеспечения гарантий безопасности.

Об этом он рассказал на брифинге на КПВВ "Майорск" в Донецкой области, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят", - сказал Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.

Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя", - отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что он выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

выборы ВР Дмитрий Разумков Донецкая область Луганская область
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