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07 июля 2020, 16:48 5

Мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем

07 июля 2020, 16:48 5
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Анатолий Бондаренко планирует идти на местные выборы самовыдвиженцем, если это будет разрешено законодательством.

Об этом мэр Черкасс сказал изданию "Прочерк", пишет RegioNews.

Я не бегаю ни по каких партиях и не прошу поддержки, как отдельные кандидаты. Я баллотируюсь от жителей города Черкассы, — прокомментировал городской голова.

Глава Черкасс и вспомнил и о предложении Бориса Филатова вступить в политсовет партии "Пропозиция", на съезде которой он побывал на прошлой неделе.

Мне официально предложили вступить в политсовет. Я рассматриваю этот вопрос, — коротко ответил Бондаренко.

Вместе с тем мэр оказался не готовым ответить на вопрос о том, выйдет из партии "Батькивщина", членом которой он сейчас является.

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Бондаренко Анатолий Черкассы мэр выборы Батькивщина Пропозиция партии
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