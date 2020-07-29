Партия "Пропозиция" требует у власти озвучить позицию относительно изменений к Конституции

В политсиле настаивают на продолжении широкого обсуждения Закона о децентрализации

В политсиле настаивают на продолжении широкого обсуждения Закона о децентрализации

Фото: proposition.org.ua

Политическая партия "Пропозиция" требует от Верховной Рады и президента публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины, которые касаются так называемого "особого статуса" отдельных территорий.

Об этом говорится в тексте заявления политической силы, передает RegioNews.

"26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Офис президента сообщил, что они обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который сейчас рассматривает политическая подгруппа ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", - сказано в документе.

В партии подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации по состоянию на сегодня нет.

Отмечается, что еще продолжаются консультации по этому документу. Украина ожидает на профессиональные выводы экспертов Совета Европы и независимых экспертов Европейской комиссии за демократию через право, группы независимых экспертов Конгресса местных и региональных властей.

Открытым остается вопрос: какой документ обсуждал президент с главой страны-агрессора, которая оккупировала часть территории Украины?" - говорится в сообщении.

Политическая партия подчеркивает, что власть должна прекратить любые попытки кулуарно протащить "альтернативные" законопроекты по децентрализации, которые существенно ограничивают права местного самоуправления и несут угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, Зеленский обсудил с Путиным разведения войск на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в "Пропозиции" отреагировали на отстранение от должности мэра Черновцов.