Мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє"
Завтра Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко розкажуть про своє бачення адмінреформи
Завтра Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко розкажуть про своє бачення адмінреформи
Мер Черкас Анатолій Бондаренко приєднався до політичної сили "За майбутнє". Міський голова разом із лідером партії Ігорем Палицею завтра, 30 липня, дадуть спільну пресконференцію.
Про це інформує пресслужба політичної партії, пише Regionews.
В анонсі зазначається, що вперше за історію незалежності всеукраїнська партія утворюється ініціативою самостійних представників місцевих громад.
Саме під час пресконференції Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко презентують своє бачення реформи децентралізації.
Нагадаємо, 12 липня мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини".
Раніше Бондаренко заявляв, що піде на вибори самовисуванцем.
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