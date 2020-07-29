Мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє"

Завтра Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко розкажуть про своє бачення адмінреформи

Завтра Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко розкажуть про своє бачення адмінреформи

Фото з відкритих джерел

Мер Черкас Анатолій Бондаренко приєднався до політичної сили "За майбутнє". Міський голова разом із лідером партії Ігорем Палицею завтра, 30 липня, дадуть спільну пресконференцію.

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