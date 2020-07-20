Фигурантка "дела Шеремета" Дугарь не имеет неопровержимого алиби - МВД

Собранные улики указывают на ее причастность к преступлению

Собранные улики указывают на ее причастность к преступлению

Фото: ukranews.com

В Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на на пресс-службу МВД.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доказательства, указывающие на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета это:

Видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксирована девушка, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также что изображено одно и то же лицо – Яна Дугарь.

Изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

В МВД напомнили, что Дугарь пыталась передать человеку по прозвищу "Череп" сумку сапера, 2 книги саперного дела и 7 мобильных терминалов. Это было зафиксировано во время негласных следственных действий.

Также в МВД назвали сомнительными свидетельства четырех знакомых Дугарь, уверенно помнящих, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск, поскольку никто из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, не подтвердил, что Дугарь была на службе в момент совершения преступления.

А из 101 допрошенного лица, находившегося на лечении в госпитале, только 6 вспоминают медицинскую сестру по имени Яна, но 4 из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.

Кроме того, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые проходили 1-7 июля 2016 года, а записи за другие дни о ней отсутствуют.

В МВД добавили, что защита неоднократно утверждала, что Дугарь не могла покинуть воинскую часть, в которой она проходила службу, но следствие всего за 2 месяца документирования доказало "самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток".

Можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждения о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - сообщили в министерстве.

Также Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий:

отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;

отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;

отказалась от измерений роста.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на следующие два месяца подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.