Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс

Производство пока что квалифицируют по статье "Умышленное убийство"

Производство пока что квалифицируют по статье "Умышленное убийство"

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Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко, пишет Regionews со ссылкой на издание Прочерк.

По его словам, в ходе расследования квалификация производства может изменяться в зависимости от обстоятельств.

Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

Тем временем депутат Черкасского городского совета и президент Федерации бокса Черкасской области Сергей Тищенко готов материально отблагодарить тех людей, которые владеют информацией, которая поможет найти пропавшего заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря.

В боксерской семье Черкасской области случилась беда - пропал вице-президент областной Федерации Юрий Ботнар. Информации крайне мало, поэтому за любые правдивые сведения готовы отблагодарить материально", - подчеркнул Тищенко.

Напомним, что сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу и больше о нем ничего не известно.