ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс – заказчик задержан (ОБНОВЛЕНО)
Следователи Государственного бюро расследований, совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт ГБР.
Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы Черкасс.
Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.
В ходе совместной многоходовой спецоперации, правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, что сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу и больше о нем ничего не было известно.
Сам Юрий Ботнар на своей странице в соцсети Facebook написал, что жив-здоров і просит прощения у всех, кто за него переживал. Подробности резонансного дела обещает рассказать в понедельник.
Друзі, я живий і здоровий. Перепрошую у рідних та близьких, дякую усім, хто хвилювався. Усі подробиці на брифінгу у понеділок, 20 липня, о 13 годині у Черкаській міській раді. Бережіть себе!Опубліковано Юрієм Ботнаром Четвер, 16 липня 2020 р.
Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.