ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс – заказчик задержан (ОБНОВЛЕНО)

По данным правоохранителей – это один из депутатов черкасского городского совета

По данным правоохранителей – это один из депутатов черкасского городского совета

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт ГБР.

Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.

В ходе совместной многоходовой спецоперации, правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу и больше о нем ничего не было известно.

Сам Юрий Ботнар на своей странице в соцсети Facebook написал, что жив-здоров і просит прощения у всех, кто за него переживал. Подробности резонансного дела обещает рассказать в понедельник.

Друзі, я живий і здоровий. Перепрошую у рідних та близьких, дякую усім, хто хвилювався. Усі подробиці на брифінгу у понеділок, 20 липня, о 13 годині у Черкаській міській раді. Бережіть себе! Опубліковано Юрієм Ботнаром Четвер, 16 липня 2020 р.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.