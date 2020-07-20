В Киеве мужчина пытался взорвать многоэтажку и "заминировал" школу
В Киеве местный житель направил в полицию ложное сообщение о заминировании школы, и пытался подорвать собственный дом, открыв газ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, при осмотре школы никаких подозрительных предметов или веществ они не обнаружили.
Поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом", - говорится в сообщении.
В доме, где проживает правонарушитель, работники ГСЧС и газовой службы отключили газ и совместно с работниками полиции эвакуировали жителей подъезда. Впоследствии удалось задержать злоумышленника.
Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем", - добавили в полиции.
Против него завели уголовное производство, а также сообщили о подозрении. Готовится принятие решения о его принудительном лечении.
Напомним, в Киеве из-за утечки газа и пожара эвакуировали жителей многоэтажки.