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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 17:46 4

В одном из кафе Киева взорвалась сумка, оставленная под столом

20 июля 2020, 17:46 4
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Инцидент произошел в Деснянском районе столицы возле метро "Лесная"
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы возле метро "Лесная"
Фото: flickr
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20 июля в 15:40 в полицию поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Туда немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - сообщили в полиции.

По данным следствия, в кафе произошел взрыв под столом, где находилась оставленная кем-то сумка.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители и выясняют дополнительные обстоятельства происшествия.

Напомним, от взрыва возле столичного метро "Шулявская" пострадало еще три человека, в полиции открыли уголовное дело.

Киев взрыв полиция теракт криминал
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