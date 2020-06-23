СБУ обыскивает дом и рабочий кабинет заместителя мэра Одессы

Силовики заинтересовались покупкой муниципалитетом услуги доступа к электронным учебникам для одесских школьников

Силовики заинтересовались покупкой муниципалитетом услуги доступа к электронным учебникам для одесских школьников

Сегодня, 23 июня, правоохранители обыскали кабинет заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана и другие кабинеты в здании Одесского горсовета.

Информацию об обысках подтвердил пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский, сообщает RegioNews со ссылкой на ИзбирКом.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства, открытого по части 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). СБУ нтересует покупка муниципалитетом услуги доступа к электронным учебникам для одесских школьников. Заказчиком этой услуги является городской департамент экономики, работу которого курирует Павел Вугельман.

Доступ к виртуальным учебникам предоставляет частное предприятие "Электроник Солюшенс". Она записана на некоего Дмитрия Скоморохова, но, по данным СМИ, принадлежит одесскому предпринимателю Владимиру Усову, который недавно возглавил Национальное космическое агентство Украины.

Ранее фирма называлась "Карлитон-Сервис" и занималась организацией похорон, но в 2017-м переквалифицировалась на "консультационные услуги в области компьютерных технологий" и "деятельность по управлению компьютерным оборудованием".

"Электроник Солюшенс" получило из городского бюджета 14 млн грн. За эти деньги фирма обеспечивает кодами доступа к учебникам 128 школ Одессы. Одно подключение обходится городу примерно в 54 тысячи гривен.

В СБУ, однако, настаивают, что такие траты неправомерны, поскольку свободный и бесплатный доступ к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям обеспечивает государство.

Сам Владимир Усов свою связь с "Электроник Солюшенс" отрицает. Принадлежащая ему фирма "Гутенбергз", говорит чиновник, действительно, разработала платформу электронной школы, которая охватывает целый набор сервисов, включая электронные учебники. Однако она не участвует в государственных торгах, а продает доступ к системе другим компаниям, среди которых есть и "Электроник Солюшенс".

"Я не учредитель "Электроник Солюшенс", — заявил Усов в одном из интервью. — Это отдельная компания, с которой мы сотрудничаем в отдельной сфере".

Расследование СБУ он связывает со своим участием в конкурсе на должность главы ДКАУ.

Напомним, 19 июня массовые обыски прошли в мэрии Днепра.