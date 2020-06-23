Массовое убийство на Житомирщине: эксперты рассказали о психическом состоянии подозреваемого

Согласно заключению специалистов, подозреваемый во время совершения приступления был вменяемым

Согласно заключению специалистов, подозреваемый во время совершения приступления был вменяемым

Фото: Facebook

Подозреваемый в убийстве семерых людей в Житомирской области Анатолий Захаренко на момент преступления осознавал свои действия.

Об этом сообщил начальник областной полиции Юрий Олейник, передает RegioNews.

Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено", - сообщил он.

Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта.

Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас", - отметил Олейник.

Также Олейник добавил, что по психическому состоянию Захаренко не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.

На данным момент следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Напомним, в Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Правоохранители провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, в котором произошло преступление.