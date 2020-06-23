Стал известен состав Нацсовета реформ

Совет возглавляет президент

Совет возглавляет президент

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Указом №245 от 23 июня президентом определен перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в его работе по всем вопросам, передает RegioNews.

Так, в состав совета вошли: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По согласию - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Также глава государства определил членов совета, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов на Нацсовете реформ: министр внутренних дел Арсен Аваков и другие члены Кабинета министров, главы комитетов Верховной Рады (по согласию), замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, глава Национального банка Яков Смолий (по согласию).

Ранее сообщалось, что президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.