На Буковине аферисты украли у женщины все деньги с карты

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что при неизвестных обстоятельствах с ее карты аферисты перечислили более 68 тысяч гривен. В настоящее время правоохранители начали расследование.

"Сотрудники полиции еще раз призывают буковинцев соблюдать правила онлайн-безопасности и не разглашать конфиденциальную информацию, которая касается банковских счетов посторонним лицам", - говорят правоохранители.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.