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09 вересня 2026, 20:00

На Буковині "роботодавець" вкрав у жінки всі гроші з картки

09 вересня 2026, 20:00
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Фото з відкритих джерел
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На Буковині жінка стала жертвою аферистів. Це сталось, коли їй запропонували підробіток

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

42-річна місцева жителька звернулась до поліції. За її словами, в одному з месенджерів вона отримала пропозицію роботи: виконувати завдання з просування рейтингу товарів в інтернет-магазині. Жінка довірилась "роботодавцю" та перерахувала йому понад 70 тисяч гривень.

"Відомості про вказаний факт протиправних дій поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аферистів, які пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів". Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.

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