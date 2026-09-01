12:14  01 сентября
На Волыни школьный автобус столкнулся с авто "Укрпочты": пострадали два подростка
11:15  01 сентября
Армия РФ продвинулась в Донецкой области – DeepState
13:30  01 сентября
На Закарпатье мужчины разработали план поджога авто и жилья военных ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 15:55

В Киеве криптомошенники ежемесячно похищали у людей до миллиона долларов

01 сентября 2026, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и полиция разоблачили в Киеве сеть криптомошенников. Аферисты похищали деньги из криптовалютных кошельков граждан ЕС

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В сети криптомошенников было несколько десятков "работников". Они использовали социальную инженерию, психологическое влияние и кибертехнологии. Злоумышленники выманивали у людей деньги под видом инвестиций на криптобиржах.

Ежемесячное обращение в "лучшие периоды" могло достигать миллиона долларов США. Организатором схемы оказался 25-летний ИТ-специалист из Киева. Он привлек к "работе" других столичных коллег. Впоследствии они под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы.

В частности, потенциальным жертвам присылали ссылки на поддельный вебсайт, имитирующий легитимный криптовалютный сервис. Там пользователей убеждали подключить свой виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию. В результате злоумышленники получали доступ к чужим счетам.

"Во время 23 обысков в офисах и домах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 авто премиум-класса, в том числе марок "Porsche", "BMW", "Mercedes-Benz"", - рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой у 71-летнего мужчины, депутата Верховной Рады первого созыва, выманили 31 800 долларов США под предлогом якобы "проверки средств работниками СБУ".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ аферист криптовалюта
На Буковине псевдо-правоохранитель и "покупатель" украли у людей тысячи долларов
31 августа 2026, 23:20
На Харьковщине людям продавали фейковые талоны на горючее
31 августа 2026, 14:55
"Надбавка к пенсии" от аферистов: украинцев предупреждают о схеме
26 августа 2026, 20:25
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Никополе россияне атаковали дронами супермаркет
01 сентября 2026, 16:15
Смертельное лобовое ДТП в Ровенской области: на трассе столкнулись две Audi, погибла 19-летняя девушка
01 сентября 2026, 15:59
В Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девушки
01 сентября 2026, 15:47
Житель Донбасса помогал россиянам наводить Славянск "Смерчи"
01 сентября 2026, 15:35
Россияне атаковали Херсон дроном: погиб 43-летний гражданский
01 сентября 2026, 15:31
В Киеве женщина на застолье убила именинника ножом
01 сентября 2026, 15:15
На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые
01 сентября 2026, 14:55
Экс-военный пытался получить процент от выплат семье погибшего героя
01 сентября 2026, 14:35
Пограничники показали, как уничтожают российские "шахеды"
01 сентября 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »