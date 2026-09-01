В Киеве криптомошенники ежемесячно похищали у людей до миллиона долларов

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СБУ и полиция разоблачили в Киеве сеть криптомошенников. Аферисты похищали деньги из криптовалютных кошельков граждан ЕС

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В сети криптомошенников было несколько десятков "работников". Они использовали социальную инженерию, психологическое влияние и кибертехнологии. Злоумышленники выманивали у людей деньги под видом инвестиций на криптобиржах.

Ежемесячное обращение в "лучшие периоды" могло достигать миллиона долларов США. Организатором схемы оказался 25-летний ИТ-специалист из Киева. Он привлек к "работе" других столичных коллег. Впоследствии они под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы.

В частности, потенциальным жертвам присылали ссылки на поддельный вебсайт, имитирующий легитимный криптовалютный сервис. Там пользователей убеждали подключить свой виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию. В результате злоумышленники получали доступ к чужим счетам.

"Во время 23 обысков в офисах и домах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 авто премиум-класса, в том числе марок "Porsche", "BMW", "Mercedes-Benz"", - рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой у 71-летнего мужчины, депутата Верховной Рады первого созыва, выманили 31 800 долларов США под предлогом якобы "проверки средств работниками СБУ".