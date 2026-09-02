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02 сентября 2026, 18:15

В Житомирской области женщина "подарила" аферистам все свои сохранения

02 сентября 2026, 18:15
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Фото из открытых источников
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В Житомирской области женщина стала жертвой мошенничества. Полиция предупредила граждан о схемах

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Жительница Бердичевского района обратилась в полицию. Ей позвонила по телефону незнакомка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о якобы срочном перевыпуске банковской карты. Сначала женщина отказала, но потом ей позвонил по телефону мужчина, который тоже представился представителем банка. В результате его убедили.

Женщина вошла в приложение и выполнила его указания. В частности, сообщила ему код SMS-сообщения. В результате с ее счета на другую банковскую карту перечислили более 21 тысячи гривен.

"В то же время полиция в очередной раз призывает граждан быть осторожными, в частности, не сообщать посторонним лицам PIN-коды, пароли, коды с SMS, данные карты и другую конфиденциальную информацию. В случае любых предложений указать такую ​​информацию при телефонном разговоре – прекратите общение. Для выяснения вопросов о ваших счетах – самостоятельно обратитесь в банковское учреждение", - говорят в полиции.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.

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