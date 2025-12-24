Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці

Фото: Нацполіція

Аварія сталась влітку цього року в місті Заставка. Найближчим часом один із водіїв постане перед судом

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 42-річний водій Mercedes-Benz Vito проявив неуважність, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Mersedes Benz-Citan, за кермом якого був 54-річний чоловік. Внаслідок ДТП останній отримав тяжкі травми, і помер.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Водію Mercedes-Benz Vito загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль Audi А4 врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 18-річний житель отримали травми. Їх госпіталізували.