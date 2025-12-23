Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 22 декабря, около 08:15 неподалеку от села Нижние Гаи Дрогобычского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Произошло столкновение легковушек Volkswagen Passat, которым управлял 29-летний житель Дрогобыча, и Renault Clio под управлением 66-летнего жителя Дрогобыча. После этого Volkswagen Passat в неуправляемом состоянии совершил столкновение с авто Skoda Octavia.

В результате ДТП водители Renault Clio и Volkswagen Passat получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 21 декабря на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял автомобилем пьяным.