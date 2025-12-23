На Волыни Daewoo влетел в дерево: водитель и пассажир травмированы

Фото: Национальная полиция

Правоохранители выясняют детали ДТП, произошедшего в селе Лычане в Луцком районе, в результате которой пострадали водитель и пассажир

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 18-летний водитель, житель села Посников Дубенского района, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии он получил телесные повреждения.

Пассажир автомобиля, 16-летний житель села Питушков Млиновского района, также травмировался.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 декабря во Львовской области произошло смертельное ДТП. 34-летняя водитель микроавтобуса Volkswagen T4 сбила на пешеходном переходе 51-летнюю женщину, погибшую на месте.