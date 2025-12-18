На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Буковині правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом можливого шахрайства під час протезування військовослужбовців

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Провадження відкрито за колективним зверненням ветеранів.

За попередньою інформацією, йдеться про ймовірні неправомірні дії філії приватного підприємства у Чернівецькій області, яке спеціалізується на виготовленні ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

Як повідомило місцеве видання C4, ветерани заявили про неякісні вироби, погіршення стану здоров'я та про "фантомні" протези, які за документами нібито були отримані, але фактично – відсутні.

"Куксоприймальна гільза викладена неякісно і мені це дуже заважало. Функції ходьби порушувались. Після чого я був змушений робити собі МРТ і продовжувати лікування в реабілітаційному центрі. На моє прохання переробити куксоприймальну гільзу, мені надали різку відповідь. Таку, що я звернувся в інше підприємство. Там мені зробили протез, я ходжу", – розповів ветеран Микола Калінов, який втратив ногу під час бойових дій.

Колишній військовий Віталій Бакрев додав, що протезу не отримав, хоча по документах він був виготовлений і переданий клієнту. Він стверджує, що під актами прийому-передачі у цієї фірми стоять підроблені підписи.

Відомості про можливе правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



