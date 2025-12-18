08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
08:28  18 грудня
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
08:14  18 грудня
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
18 грудня 2025, 08:28

На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування

18 грудня 2025, 08:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Буковині правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом можливого шахрайства під час протезування військовослужбовців

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Провадження відкрито за колективним зверненням ветеранів.

За попередньою інформацією, йдеться про ймовірні неправомірні дії філії приватного підприємства у Чернівецькій області, яке спеціалізується на виготовленні ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів.

Як повідомило місцеве видання C4, ветерани заявили про неякісні вироби, погіршення стану здоров'я та про "фантомні" протези, які за документами нібито були отримані, але фактично – відсутні.

"Куксоприймальна гільза викладена неякісно і мені це дуже заважало. Функції ходьби порушувались. Після чого я був змушений робити собі МРТ і продовжувати лікування в реабілітаційному центрі. На моє прохання переробити куксоприймальну гільзу, мені надали різку відповідь. Таку, що я звернувся в інше підприємство. Там мені зробили протез, я ходжу", – розповів ветеран Микола Калінов, який втратив ногу під час бойових дій.

Колишній військовий Віталій Бакрев додав, що протезу не отримав, хоча по документах він був виготовлений і переданий клієнту. Він стверджує, що під актами прийому-передачі у цієї фірми стоять підроблені підписи.

Відомості про можливе правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, на Сумщині шахрай продав військовому авто, якого не існує.

Чоловік перерахував зловмиснику 123 тисячі гривень. Через півтора тижня продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
