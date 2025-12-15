В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
ДТП трапилася у неділю, 14 грудня, у селі Драчинці Чернівецького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці встановили, що 39-річний чернівчанин перебував за кермом авто Аudі Q7 в стані алкогольного сп’яніння. Він врізався в електроопору та бетонну огорожу.
Травмованих водія та двох пасажирів, 39-річного жителя обласного центру та 18-річного жителя села Драчинці, госпіталізували.
Ще один пасажир – 19-річний буковинець – від отриманих травм загинув на місці. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.
Поліцейські затримали кермувальника. Розслідування за фактом аварії триває.
Нагадаємо, рятувальники, які прибули на місце ДТП, деблокували одного з постраждалих із понівеченого автомобіля. Інших двох травмованих витягли місцеві жителі. Тіло загиблого дістали правоохоронці.