15 грудня 2025, 11:24

В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак

15 грудня 2025, 11:24
Фото: поліція
ДТП трапилася у неділю, 14 грудня, у селі Драчинці Чернівецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що 39-річний чернівчанин перебував за кермом авто Аudі Q7 в стані алкогольного сп’яніння. Він врізався в електроопору та бетонну огорожу.

Травмованих водія та двох пасажирів, 39-річного жителя обласного центру та 18-річного жителя села Драчинці, госпіталізували.

Ще один пасажир – 19-річний буковинець – від отриманих травм загинув на місці. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.

Поліцейські затримали кермувальника. Розслідування за фактом аварії триває.

Нагадаємо, рятувальники, які прибули на місце ДТП, деблокували одного з постраждалих із понівеченого автомобіля. Інших двох травмованих витягли місцеві жителі. Тіло загиблого дістали правоохоронці.

