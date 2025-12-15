На Буковині викрили постачальника тютюну для підпільної фабрики на Полтавщині

Фото: БЕБ

Правоохоронці у Чернівецькій області викрили та припинили діяльність місцевого мешканця, який був ланкою у масштабній міжрегіональній схемі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.

Йдеться про постачання сировини для підпільного виробництва сигарет на Полтавщині. Це викриття стало продовженням розслідування детективів БЕБ у Чернівецькій області. Раніше в Кременчуці правоохоронці ліквідували нелегальну тютюнову фабрику, де вилучили дві промислові лінії, 38 тонн тютюну та сигарети на суму близько 50 млн грн.

Фігурант справи на Буковині організував повний цикл незаконного виробництва ферментованого тютюну для контрафактної продукції. На власній земельній ділянці він облаштував підпільну "мініфабрику", де вирощував тютюн в теплиці, збирав листя, сушив, обробляв і готував його до подальшого використання.

Для забезпечення повного виробничого процесу чоловік використовував саморобне обладнання – від переробленої сівалки до пристроїв для сушіння, подрібнення тютюну та набивання його в гільзи.

Під час п’яти обшуків правоохоронці вилучили близько 5 тонн ферментованого тютюну та обладнання для його вирощування і обробки. Орієнтовна вартість вилученого – близько 3 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн.