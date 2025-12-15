11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
15 грудня 2025, 10:40

На Буковині викрили постачальника тютюну для підпільної фабрики, ліквідованої на Полтавщині

15 грудня 2025, 10:40
Фото: БЕБ
Правоохоронці у Чернівецькій області викрили та припинили діяльність місцевого мешканця, який був ланкою у масштабній міжрегіональній схемі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.

Йдеться про постачання сировини для підпільного виробництва сигарет на Полтавщині. Це викриття стало продовженням розслідування детективів БЕБ у Чернівецькій області. Раніше в Кременчуці правоохоронці ліквідували нелегальну тютюнову фабрику, де вилучили дві промислові лінії, 38 тонн тютюну та сигарети на суму близько 50 млн грн.

Фігурант справи на Буковині організував повний цикл незаконного виробництва ферментованого тютюну для контрафактної продукції. На власній земельній ділянці він облаштував підпільну "мініфабрику", де вирощував тютюн в теплиці, збирав листя, сушив, обробляв і готував його до подальшого використання.

Для забезпечення повного виробничого процесу чоловік використовував саморобне обладнання – від переробленої сівалки до пристроїв для сушіння, подрібнення тютюну та набивання його в гільзи.

Під час п’яти обшуків правоохоронці вилучили близько 5 тонн ферментованого тютюну та обладнання для його вирощування і обробки. Орієнтовна вартість вилученого – близько 3 млн грн.

Досудове розслідування триває.

На Буковині викрили постачальника тютюну для підпільної фабрики на Полтавщині

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн.

