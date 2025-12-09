08:50  09 декабря
09 декабря 2025, 13:35

На Днепропетровщине мужчина по ошибке оказался в базе розыска ТЦК

09 декабря 2025, 13:35
Иллюстративное фото
Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, которого из-за бюрократической ошибки внесли в базу розыска ТЦК. Он обратился в суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом 2025 года территориальный центр комплектования послал мужчине повестку. Повестка была отправлена по почте с уведомлением о вручении в адрес регистрации истца, однако отправка вернулась с отметкой "не проживает".

Впоследствии Национальная полиция внесла в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о нарушении истцом правил военного учета и его объявления в розыск. Информация о мужчине автоматически попала туда, хотя материалы не содержали доказательств привлечения его к ответственности за нарушение правил военного учета.

Суд обратил внимание, что повестка не была вручена должным образом. Поскольку отправка вернулась с отметкой "не проживает", ТЦК не может считать мужчину проинформированной. Суд отметил, что объявление в розыск должно быть обосновано доказательствами фактического нарушения.

В результате суд удовлетворил иск и обязал территориальный центр комплектования и Национальную полицию исключить жителя Днепропетровщины из перечня находящихся в розыске военнообязанных, признав действия органов противоправными.

Напомним, ранее сообщалось, что популярное приложение Резерв+ будет информировать об отправке повестки. Получать такие уведомления можно будет по желанию, дав предварительное согласие на это.

призыв Резерв+ Днепропетровская область суд
Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
09 декабря 2025, 13:29
