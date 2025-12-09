"Квиток" за кордон за 8 тисяч доларів: на Буковині викрили нелегальний бізнес місцевих
На Буковині викрили зловмисників, які заробляли на незаконному переправлені громадян за кордон. Тепер їм загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Викрили 21-річного чоловіка та 28-річну жінку, які заробляли на переправлені громадян за кордон. Вони знайшли 24-річного "клієнта" з Білої Церкви та пообіцяли йому допомогти перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. За ці послуги він повинен був заплатити 8 тисяч доларів.
"Клієнт" оселився в одному з готелів Чернівців, де повинен був очікувати додаткових вказівок від ділків для подальшого незаконного переправлення. Потім зловмисники зустріли його та на авто відвезли до прикордонного села. Вже того ж дня правоохоронці затримали "бізнесменів".
Зараз зловмисники вже отримали підозри. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку грудня двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон. Свої "послуги" вони оцінили у 7 тисяч доларів США.