"Квиток" за кордон за 8 тисяч доларів: на Буковині викрили нелегальний бізнес місцевих

Фото: Нацполіція

На Буковині викрили зловмисників, які заробляли на незаконному переправлені громадян за кордон. Тепер їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Викрили 21-річного чоловіка та 28-річну жінку, які заробляли на переправлені громадян за кордон. Вони знайшли 24-річного "клієнта" з Білої Церкви та пообіцяли йому допомогти перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. За ці послуги він повинен був заплатити 8 тисяч доларів.

"Клієнт" оселився в одному з готелів Чернівців, де повинен був очікувати додаткових вказівок від ділків для подальшого незаконного переправлення. Потім зловмисники зустріли його та на авто відвезли до прикордонного села. Вже того ж дня правоохоронці затримали "бізнесменів".

Зараз зловмисники вже отримали підозри. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку грудня двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон. Свої "послуги" вони оцінили у 7 тисяч доларів США.