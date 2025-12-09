16 тысяч долларов за увольнение из войска: на Львовщине судили предпринимателя

Иллюстративное фото

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал частного предпринимателя виновным в злоупотреблении влиянием. Он обещал "помочь" освободить военного за забор

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле-мае 2025 года мужчина несколькими частями получил от военнослужащего 16 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "помочь" повлиять на лиц из Генштаба ВСУ, чтобы перевести "клиента" из воинской части в медицинскую часть на территории Львовской области с последующим увольнением с военной службы.

На суде мужчина признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.