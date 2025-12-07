Житель Чернівців піймався на кордоні з "яблуками" на мільйон
Прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка" затримали чоловіка. Він намагався ввезти з-за кордону смартфони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
30-річний житель Чернівців повертався зі Швейцарії. Під час огляду мікроавтобуса Мерседес прикордонники побачили 7 телефонів Iphone 17 pro max та 2 телефони Iphone 17 pro.
Загалом знайдені товари коштують близько 900 тисяч гривень. Прикордонники "багаж" чоловіка вилучили. Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого.
Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.
