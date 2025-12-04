На Закарпатье остановили контрабанду древесины
Правоохранители еа Закарпатье помешали незаконному вывозу почти 20 куб. метров буковой древесины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.
Грузовик местного предпринимателя прибыл в один из пунктов пропуска с намерением пересечь границу в направлении Румынии.
В ходе таможенного контроля выяснилось, что представленные водителем документы содержат недостоверные сведения о грузе.
Правоохранители изъяли древесину – почти 20 м³ – ориентировочной стоимостью более 180 тыс. грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 201-1 УК (перемещение лесоматериалов с сокрытием от таможенного контроля). Продолжается досудебное расследование.
