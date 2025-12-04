09:30  04 декабря
В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах
08:12  04 декабря
В Киеве ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
04 декабря 2025, 09:49

На Закарпатье остановили контрабанду древесины

04 декабря 2025, 09:49
Фото: БЭБ
Правоохранители еа Закарпатье помешали незаконному вывозу почти 20 куб. метров буковой древесины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.

Грузовик местного предпринимателя прибыл в один из пунктов пропуска с намерением пересечь границу в направлении Румынии.

В ходе таможенного контроля выяснилось, что представленные водителем документы содержат недостоверные сведения о грузе.

Правоохранители изъяли древесину – почти 20 м³ – ориентировочной стоимостью более 180 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 201-1 УК (перемещение лесоматериалов с сокрытием от таможенного контроля). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Волыни разоблачили схему контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных. Правоохранители изъяли у фигурантов почти 3 млн грн наличными и четыре автомобиля.

Закарпатье БЭБ экспорт древесина контрабанда
04 декабря 2025
