Фото: БЭБ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.

Грузовик местного предпринимателя прибыл в один из пунктов пропуска с намерением пересечь границу в направлении Румынии.

В ходе таможенного контроля выяснилось, что представленные водителем документы содержат недостоверные сведения о грузе.

Правоохранители изъяли древесину – почти 20 м³ – ориентировочной стоимостью более 180 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 201-1 УК (перемещение лесоматериалов с сокрытием от таможенного контроля). Продолжается досудебное расследование.

