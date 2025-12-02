У Чернівцях звільнили вчительку, яка назвала учня "скотиною" через українську мову

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В чернівецькому ліцеї звільнили вчительку георграфії, яка спілкувалася російською мовою, і на прохання учня перейти на українську обізвала його "скотиною"

Як передає RegioNews, про це повідомила директорка ліцею Галина Абрам’юк у коментарі Суспільне Чернівці.

За її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву і було видано наказ про її звільнення.

Нагадаємо, нещодавно у чернівецьких пабліках поширили відео зі шкільному класу із записом, на якому вчителька спілкується російською мовою під час уроку. Один з учнів попросив її спілкуватися українською мовою, на що вчительна не лише обізвала його "скотиною", але й пригрозила, що тепер він буде тією людиною, яка найчастіше відповідатиме під час уроку.

