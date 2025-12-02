13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 13:39

У Чернівцях звільнили вчительку, яка назвала учня "скотиною" через українську мову

02 грудня 2025, 13:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В чернівецькому ліцеї звільнили вчительку георграфії, яка спілкувалася російською мовою, і на прохання учня перейти на українську обізвала його "скотиною"

Як передає RegioNews, про це повідомила директорка ліцею Галина Абрам’юк у коментарі Суспільне Чернівці.

За її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву і було видано наказ про її звільнення.

Нагадаємо, нещодавно у чернівецьких пабліках поширили відео зі шкільному класу із записом, на якому вчителька спілкується російською мовою під час уроку. Один з учнів попросив її спілкуватися українською мовою, на що вчительна не лише обізвала його "скотиною", але й пригрозила, що тепер він буде тією людиною, яка найчастіше відповідатиме під час уроку.

Як повідомлялось, на Буковині вчителька до струсу мозку побила учня. За це її оштрафували на 850 гривень та на рік позбавили права займатися педагогічною діяльністю.

01 грудня 2025
07 серпня 2025
