На Буковині біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника
Прикордонники викрили спробу нелегальної переправи чоловіків через кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
З метою нелегального перетину кордону чоловіки звернулися за допомогою до одного з телеграм-каналів. У призначений час місцевий мешканець мав на власному авто довезти чотирьох "клієнтів" до кордону та показати маршрут в обхід пунктів пропуску.
Проте прикордонники викрили оборудку, автомобіль зупинили, а порушників затримали.
Чоловіки – жителі Київської та Дніпропетровської областей – розповіли, що заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.
На "втікачів" склали протоколи про адмінпорушення; щодо водія-провідника направили повідомлення до правоохоронних органів за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб).
Відомості внесені до ЄРДР. Тривають заходи з пошуку головного організатора схеми.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити до Румунії.