Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

З метою нелегального перетину кордону чоловіки звернулися за допомогою до одного з телеграм-каналів. У призначений час місцевий мешканець мав на власному авто довезти чотирьох "клієнтів" до кордону та показати маршрут в обхід пунктів пропуску.

Проте прикордонники викрили оборудку, автомобіль зупинили, а порушників затримали.

Чоловіки – жителі Київської та Дніпропетровської областей – розповіли, що заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.

На "втікачів" склали протоколи про адмінпорушення; щодо водія-провідника направили повідомлення до правоохоронних органів за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб).

Відомості внесені до ЄРДР. Тривають заходи з пошуку головного організатора схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити до Румунії.