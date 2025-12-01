15:47  01 грудня
01 грудня 2025, 12:32

На Буковині біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника

01 грудня 2025, 12:32
Фото: ДПСУ
Прикордонники викрили спробу нелегальної переправи чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

З метою нелегального перетину кордону чоловіки звернулися за допомогою до одного з телеграм-каналів. У призначений час місцевий мешканець мав на власному авто довезти чотирьох "клієнтів" до кордону та показати маршрут в обхід пунктів пропуску.

Проте прикордонники викрили оборудку, автомобіль зупинили, а порушників затримали.

Чоловіки – жителі Київської та Дніпропетровської областей – розповіли, що заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.

На "втікачів" склали протоколи про адмінпорушення; щодо водія-провідника направили повідомлення до правоохоронних органів за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб).

Відомості внесені до ЄРДР. Тривають заходи з пошуку головного організатора схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити до Румунії.

