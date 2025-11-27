Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Злочинну групу організували місцеві мешканці: головний організатор підшукував "клієнтів", його знайома виконувала роль водія.

Жінка мала довезти нелегального туриста на власному авто до місця поблизу кордону та підказати маршрут в обхід пунктів пропуску. Автомобіль зупинили прикордонники – водійку затримали на місці. Також встановили, що 25-річний чоловік з Харківщини заплатив за поїздку 9 тисяч доларів.

Клієнту склали адмінпротокол, водійці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Пошуки головного організатора тривають.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити в Румунію.