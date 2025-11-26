Ілюстративне фото: pixabay

У пункті пропуску "Порубне-Сірет" митники виявили, що жінка намагалася приховано перевезти через кордон 100 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Порушницею виявилась 48-річна українка, яка слідувала до Румунії пішим переходом. За даними митників, гроші були примотані скотчем під одягом до живота жінки.

Загальна сума становить еквівалент понад 4,2 млн грн за курсом Нацбанку.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Гроші тимчасово вилучені, триває подальша процедура.

