На Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что при попытке организации переправки "клиентов" за границу задержан правоохранитель из Буковины и его гражданский сообщник.

По данным следствия, злоумышленники действовали вместе с сентября 2025 года. Согласно разработанному плану, организатор привозил "клиентов" в автозаправку вблизи границы в Черновицкой области. Оттуда часть мужчин пересаживалась в автомобиль правоохранителя, другие – ехали сзади. Далее они направлялись в пограничную зону, где должностное лицо должно было провести их лесом и указать направление к государственной границе.

Стоимость "услуги" составляла от 3 до 10 тысяч евро с человека.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.