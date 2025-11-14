15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
14 ноября 2025, 15:29

На Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию

14 ноября 2025, 15:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники ГБР при содействии Госпогранслужбы Украины заблокировали очередной канал незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что при попытке организации переправки "клиентов" за границу задержан правоохранитель из Буковины и его гражданский сообщник.

По данным следствия, злоумышленники действовали вместе с сентября 2025 года. Согласно разработанному плану, организатор привозил "клиентов" в автозаправку вблизи границы в Черновицкой области. Оттуда часть мужчин пересаживалась в автомобиль правоохранителя, другие – ехали сзади. Далее они направлялись в пограничную зону, где должностное лицо должно было провести их лесом и указать направление к государственной границе.

Стоимость "услуги" составляла от 3 до 10 тысяч евро с человека.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.

Буковина ГБР Румыния побег за границу ГПСУ
На Буковине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяты две промышленные линии
14 ноября 2025, 10:46
Направлялся в Румынию: на Буковине пограничники изъяли у украинца 25 старинных книг
11 ноября 2025, 10:13
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
14 ноября 2025, 15:12
Власть в изоляции: как закон и общество утратили влияние
14 ноября 2025, 15:10
В Украине рекордно выросло количество СОЧ
14 ноября 2025, 14:51
На Харьковщине почти 3 тысячи вакансий – кто нужен и сколько платят
14 ноября 2025, 14:48
В США готовят депортацию украинцев
14 ноября 2025, 14:39
В Харьковской области женщина "сливала" данные о ВСУ сыну-россиянину
14 ноября 2025, 14:35
Некоторые политические силы используют ситуацию: глава ОП Ермак рассказал, может ли Зеленский быть связан со схемами Миндича
14 ноября 2025, 13:55
В Киеве выросло количество жертв ночной атаки: 6 погибших, 35 раненых
14 ноября 2025, 13:50
10 тысяч евро за "услугу": на Буковине пограничники разоблачили схему по незаконному пересечению границы
14 ноября 2025, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
