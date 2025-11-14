На Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию
Сотрудники ГБР при содействии Госпогранслужбы Украины заблокировали очередной канал незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Отмечается, что при попытке организации переправки "клиентов" за границу задержан правоохранитель из Буковины и его гражданский сообщник.
По данным следствия, злоумышленники действовали вместе с сентября 2025 года. Согласно разработанному плану, организатор привозил "клиентов" в автозаправку вблизи границы в Черновицкой области. Оттуда часть мужчин пересаживалась в автомобиль правоохранителя, другие – ехали сзади. Далее они направлялись в пограничную зону, где должностное лицо должно было провести их лесом и указать направление к государственной границе.
Стоимость "услуги" составляла от 3 до 10 тысяч евро с человека.
Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.
Напомним, на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.