17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 14:07

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники виявили мікроавтобус із незвичайною контрабандою

25 листопада 2025, 14:07
фото: ДПСУ
На Буковині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон партії акумуляторних батарей, вартістю понад 3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями до автомобільного пункту пропуску "Дяківці" прибув вантажно-пасажирський мікроавтобус "Мерседес", яким керував громадянин України 1982 року народження.

Під час перевірки багажного відділення спільна оглядова група прикордонників та митників виявила незадекларовані 30 тягових акумуляторних батарей для електромобілів.

За попередньою оцінкою, загальна вартість вилучених акумуляторів становить 3,2 мільйона гривень.

Відносно водія було складено протокол.

Як повідомлялось, всередині листопада на Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії. Вартість "послуги" становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.

Буковина кордон ДПСУ контрабанда фото
10 тисяч євро за "послугу": на Буковині прикордонники викрили схему з незаконного перетину кордону
14 листопада 2025, 13:39
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
На Кіровоградщині затримали 37-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей
25 листопада 2025, 18:57
Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада
25 листопада 2025, 18:55
У новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ
25 листопада 2025, 18:38
7 років в'язниці: на Дніпропетровщині покарали ґвалтівника 15-річної школярки
25 листопада 2025, 18:16
07 серпня 2025
