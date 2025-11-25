У Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники виявили мікроавтобус із незвичайною контрабандою

фото: ДПСУ

На Буковині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон партії акумуляторних батарей, вартістю понад 3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями до автомобільного пункту пропуску "Дяківці" прибув вантажно-пасажирський мікроавтобус "Мерседес", яким керував громадянин України 1982 року народження.

Під час перевірки багажного відділення спільна оглядова група прикордонників та митників виявила незадекларовані 30 тягових акумуляторних батарей для електромобілів.

За попередньою оцінкою, загальна вартість вилучених акумуляторів становить 3,2 мільйона гривень.

Відносно водія було складено протокол.

Як повідомлялось, всередині листопада на Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії. Вартість "послуги" становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.