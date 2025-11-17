Иллюстративное фото

Черновицкий окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что он поступил на интернатуру в медицинский университет, но его все равно мобилизовали

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку в связи с его поступлением в интернатуру. Однако в результате его мобилизовали. Мужчина заявил, что ТЦК не рассмотрел его заявление и потребовал отменить призыв через суд.

Представитель ТЦК отрицал, что мужчина подавал документы для отсрочки. Однако суд установил, что заявление действительно было, но комиссия документа проигнорировала. Адвокат также указывал на возможные неправомерные действия работников ТЦК.

В результате суд признал, что эта мобилизация была незаконной. Приказ о призыве был отменен, воинскую часть обязали уволить мужчину со службы.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.