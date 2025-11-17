Ілюстративне фото

Чернівецький окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що він вступиа на інтернатуру до медичного університету, але його все одно мобілізували

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік прийшов до ТЦК, щоб оформити відстрочку у зв'язку з його вступом до інтернатури. Проте в результаті його мобілізували. Чоловік заявив, що ТЦК не розглянув його заяву, і вимагав скасувати призов через суд.

Представник ТЦК заперечував, що чоловік подавав документи для відстрочки. Проте суд встановив, що заява дійсно була, але комісія документ проігнорувала. Адвокат також вказував на можливі неправомірні дії працівників ТЦК.

У результаті суд визнав, що ця мобілізація була незаконною. Наказ про призов було скасовано, військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.