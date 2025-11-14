На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що під час спроби організації переправлення "клієнтів" за кордон затримано правоохоронця з Буковини та його цивільного спільника.

За даними слідства, зловмисники діяли разом із вересня 2025 року. Згідно з розробленим планом, організатор привозив "клієнтів" до автозаправки поблизу кордону у Чернівецькій області. Звідти частина чоловіків пересідала до автомобіля правоохоронця, інші – їхали позаду. Далі вони прямували до прикордонної зони, де посадовець мав провести їх лісом і вказати напрямок до державного кордону.

Вартість "послуги" становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетину кордону. Щоб потрапити до ЄС чоловіки платили по 10 тисяч євро кожен.