15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 15:29

На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії

14 листопада 2025, 15:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби України заблокували черговий канал незаконного вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що під час спроби організації переправлення "клієнтів" за кордон затримано правоохоронця з Буковини та його цивільного спільника.

За даними слідства, зловмисники діяли разом із вересня 2025 року. Згідно з розробленим планом, організатор привозив "клієнтів" до автозаправки поблизу кордону у Чернівецькій області. Звідти частина чоловіків пересідала до автомобіля правоохоронця, інші – їхали позаду. Далі вони прямували до прикордонної зони, де посадовець мав провести їх лісом і вказати напрямок до державного кордону.

Вартість "послуги" становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетину кордону. Щоб потрапити до ЄС чоловіки платили по 10 тисяч євро кожен.

На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 15:12
Влада в ізоляції: як закон і суспільство втратили вплив
14 листопада 2025, 15:10
В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ
14 листопада 2025, 14:51
На Харківщині майже 3 тисячі вакансій – хто потрібен і скільки платять
14 листопада 2025, 14:48
07 серпня 2025
