На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії
Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби України заблокували черговий канал незаконного вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Зазначається, що під час спроби організації переправлення "клієнтів" за кордон затримано правоохоронця з Буковини та його цивільного спільника.
За даними слідства, зловмисники діяли разом із вересня 2025 року. Згідно з розробленим планом, організатор привозив "клієнтів" до автозаправки поблизу кордону у Чернівецькій області. Звідти частина чоловіків пересідала до автомобіля правоохоронця, інші – їхали позаду. Далі вони прямували до прикордонної зони, де посадовець мав провести їх лісом і вказати напрямок до державного кордону.
Вартість "послуги" становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.
Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Буковині прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетину кордону. Щоб потрапити до ЄС чоловіки платили по 10 тисяч євро кожен.