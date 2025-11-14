12:11  14 листопада
В Одесі у гуртожитку сталася пожежа: постраждали дві дівчини
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 13:39

10 тисяч євро за "послугу": на Буковині прикордонники викрили схему з незаконного перетину кордону

14 листопада 2025, 13:39
фото: ДПСУ
На Буковині прикордонний патруль затримав трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетинання державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, втікачі звернулися по допомогу в незаконному перетинанні кордону до одного з телеграм-каналів. Його створив мешканець прикордоння та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску.

До незаконної оборудки зловмисники залучили діючого інспектора прикордонної служби. Схема була наступною: знайшовши клієнтів, організатори передали їх прикордоннику, який спільно зі своїм родичом мав довезти їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Однак, прикордонники викрили їх протиправну діяльність та затримали всіх її учасників.

Самі ж "бізнесмени" вимагали по 10 тисяч євро з людини.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня на Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови. Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Буковина втеча за кордон Руминія ДПСУ кордон
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
Прямував до Румунії: на Буковині прикордонники вилучили в українця 25 старовинних книг
11 листопада 2025, 10:13
Робота пунктів пропуску: українські прикордонники зробили заяву
08 листопада 2025, 16:30
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Деякі політичні сили використовують ситуацію: голова ОП Єрмак розповів, чи може Зеленський бути пов'язаним зі схемами Міндіча
14 листопада 2025, 13:55
У Києві зросла кількість жертв нічної атаки: 6 загиблих, 35 поранених
14 листопада 2025, 13:50
У Києві показали фото і відео пошкоджень Посольства Азербайджану від "Іскандера"
14 листопада 2025, 13:16
На Миколаївщині трактор підірвався на боєприпасі: постраждав водій
14 листопада 2025, 13:10
За добу українські прикордонники знищили майже 130 ворожих безпілотників
14 листопада 2025, 12:55
60-90 млн євро на реакторах: Хмельницька АЕС і політична корупція
14 листопада 2025, 12:55
На Одещині дрони РФ атакували ринок: двоє загиблих, семеро поранених
14 листопада 2025, 12:43
У Запоріжжі внаслідок нічної пожежі загинула людина: деталі
14 листопада 2025, 12:38
Могли мобілізувати до армії РФ: Україна врятувала з окупації ще одного підлітка
14 листопада 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
