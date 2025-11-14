10 тисяч євро за "послугу": на Буковині прикордонники викрили схему з незаконного перетину кордону

фото: ДПСУ

На Буковині прикордонний патруль затримав трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетинання державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, втікачі звернулися по допомогу в незаконному перетинанні кордону до одного з телеграм-каналів. Його створив мешканець прикордоння та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску.

До незаконної оборудки зловмисники залучили діючого інспектора прикордонної служби. Схема була наступною: знайшовши клієнтів, організатори передали їх прикордоннику, який спільно зі своїм родичом мав довезти їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Однак, прикордонники викрили їх протиправну діяльність та затримали всіх її учасників.

Самі ж "бізнесмени" вимагали по 10 тисяч євро з людини.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня на Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови. Тепер йому доведеться сплатити штраф.